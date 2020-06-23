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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Факторов, влияющих на снижение явки на голосование 1 июля, объективно нет — мнение

ПОЛИТИКА

В преддверии общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации своим мнением по поводу избирательной активности граждан с агентством «Башинформ» делится координатор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в РБ Михаил Артамонов.

«По нашей оценке явка на голосование по поправкам в Конституцию России будет держаться на уровне традиционных значений региона, которые были в том числе по итогам выборов Президента РФ, Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Главы Республики Башкортостан. Объективно на настоящий момент не имеется факторов, которые существенно повлияли бы на снижение явки, даже с учётом информационной повестки, критики и ряда распространяемых фейков в отношении процедуры голосования и содержания самих поправок», — считает эксперт.

Напомним, что 1 июля 2020 года состоится общероссийское голосование по поводу поправок в основной закон страны. Все участковые комиссии республики готовы к проведению голосования с соблюдением всех санитарных норм.

ИА «Башинформ»
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