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23 июня Вторник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Явка на голосование по Конституции в Башкирии будет выше среднестатистической — политолог

ПОЛИТИКА

Политолог Евгений Соболев озвучил агентству «Башинформ» свой прогноз по поводу явки на голосование по поправкам в Конституцию России. Он считает, что явка в республике будет выше среднестатистической.

«Левада-центр» в мае фиксировал явку на уровне 66 процентов, однако нужно понимать, что люди не всегда искренне отвечают на вопросы социологов. Тем не менее, в Башкортостане явка будет в пределах 50-65 процентов. Однако в городах, особенно в Уфе, она будет значительно ниже, чем в целом по республике, поскольку обычно выборы проходили в сентябре, и высокая явка обеспечивалась студентами, которые приезжали учиться. Сейчас этот фактор отсутствует. Негативное влияние на явку может оказать новость о вспышке заболеваемости, хотя в последнее время внимание СМИ переключилось на предстоящие парад и голосование. Не исключено и повышение явки, особенно за счет протестного электората, но это будут колебания в пределах 5-7 процентов», — отмечает Евгений Соболев.

Напомним, что 1 июля 2020 года состоится общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Решение провести голосование и узнать мнение россиян о вносимых поправках в основной закон страны принял Президент РФ Владимир Путин. В Республике Башкортостан участки будут работать с 8 до 20 часов по местному времени.

ИА «Башинформ»
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