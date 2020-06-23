Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 69.48 ↓

EUR 77.82 ↑

23 июня Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Минздраве Башкирии сообщили, нужно ли будущим первоклассникам проходить медосмотр

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Минздраве Башкирии сообщили, нужно ли будущим первоклассникам проходить медосмотр Фото: Олег Яровиков

В Башкирии от родителей будущих первоклассников в адрес Минздрава РБ поступил вопрос, нужно ли детям проходить медосмотр при поступлении в школу, несмотря на эпидситуацию. Министр здравоохранения республики Максим Забелин 23 июня на брифинге по ситуации с коронавирусом ответил, что это не является обязательным условием, но пройти медосмотр все же желательно.

«Он у нас проходит планово, по предварительной записи. Медицинский осмотр в первую очередь направлен в целях безопасности самого ученика и, конечно же, родителей, которые будут понимать, какой уровень физической нагрузки можно давать, какие есть факторы риска и правильно ли идет развитие ребенка», – пояснил Максим Забелин.

Как сообщалось ранее, по данным на 23 июня, в Башкирии насчитывается 5 011 больных коронавирусной инфекцией. За сутки их стало больше на 52 человека. Из 4 906 инфицированных COVID-19 выздоровели 2 482 человека, 97 из которых — за последние сутки. Количество умерших от коронавируса в Башкирии по-прежнему неизменно и составляет 18 человек.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, дети, школа, Минздрав РБ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Радий Хабиров признался, что соскучился по коллегам, и предложил встречаться офлайн
Глава Башкирии Радий Хабиров признался, что соскучился по коллегам из правительства, и предложил проводить еженедельные оперативные совещания офлайн. «П
В Башкирии откроются культовые учреждения
В Башкирии откроются культовые учреждения. Об этом заявил глава республики на оперативном совещании с руководителями министерств и ведомств. Радий Хаби
День памяти и скорби: всероссийская минута молчания, «Свеча памяти» и новые объекты
Ровно 79 лет назад 22 июня немецкие войска без объявления войны перешли границу СССР и напали сразу на несколько городов. Самый длинный день в году с тех
В Уфе открыли гранитно-бронзовый памятник ушедшим на фронт
В День памяти и скорби на площади уфимского железнодорожного вокзала открыли памятник героям, которые ушли на фронт летом 1941 года. По словам главы респ
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть