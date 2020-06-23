Фото: Олег Яровиков В Минздраве Башкирии сообщили, нужно ли будущим первоклассникам проходить медосмотр Фото: Олег Яровиков

В Башкирии от родителей будущих первоклассников в адрес Минздрава РБ поступил вопрос, нужно ли детям проходить медосмотр при поступлении в школу, несмотря на эпидситуацию. Министр здравоохранения республики Максим Забелин 23 июня на брифинге по ситуации с коронавирусом ответил, что это не является обязательным условием, но пройти медосмотр все же желательно.

«Он у нас проходит планово, по предварительной записи. Медицинский осмотр в первую очередь направлен в целях безопасности самого ученика и, конечно же, родителей, которые будут понимать, какой уровень физической нагрузки можно давать, какие есть факторы риска и правильно ли идет развитие ребенка», – пояснил Максим Забелин.

Как сообщалось ранее, по данным на 23 июня, в Башкирии насчитывается 5 011 больных коронавирусной инфекцией. За сутки их стало больше на 52 человека. Из 4 906 инфицированных COVID-19 выздоровели 2 482 человека, 97 из которых — за последние сутки. Количество умерших от коронавируса в Башкирии по-прежнему неизменно и составляет 18 человек.