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Для пешеходов или водителей? В мэрии дали понять, для кого строится главная набережная Уфы

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина | Видео: Ксения Калинина

Для пешеходов или водителей? В мэрии дали понять, для кого строится главная набережная Уфы Фото: Ксения Калинина | Видео: Ксения Калинина

Уфимцев возмутил факт присутствия автомобилей на прогулочных ярусах главной набережной города. В июне этого года пешеходов, велосипедистов и любителей самокатов стали «притеснять» водители, которые, по какой-то неведомой причине, не могут оставить свои машины на парковке, а прямо на них «гуляют» по пешеходным зонам.

По сообщениям очевидцев, водители паркуют автомобили на нижних ярусах в районе остановки «Монумент Дружбы», а также уверенно колесят по площадке, где находятся качели — недалеко от небольшой сцены.

Стоит отметить, что движение транспорта по этим участкам набережной ничем не регламентировано — нет разметки и дорожных знаков. И, самое главное, это создаёт опасность для детей и взрослых, которые там гуляют, в том числе для людей, передвигающихся на самокатах и велосипедах.

Агентство «Башинформ» решило выяснить, для кого же строится набережная – для пешеходов или автомобилистов, и запросило у администрации Уфы официальный комментарий по этому поводу. Судя по ответу, набережная все же строится для пешеходов.

«Автомобильная дорога вдоль набережной реки Белой является объектом незавершенного строительства. Спуски на прогулочную зону являются технологическими съездами для обслуживания и содержания искусственного сооружения», — пояснили в пресс-службе мэрии.

То есть водители, по всей видимости, просто воспользовались ситуацией, что спуски для тяжелой техники открыты, и ринулись на своих машинах поближе к воде.

«В районе оздоровительного комплекса «Юность» установлены ограничительное заборное ограждение со знаком 3.1 «Кирпич», а на спуске по автомобильной дороге с остановки общественного транспорта «Монумент Дружбы» установлено барьерное ограждение, — добавили в муниципалитете и пообещали, что — в срок до 30 июня 2020 года непосредственно перед спусками будут установлены дорожные знаки 3.1 «Кирпич» и дополнительные таблички — кроме специализированной техники, которые будут запрещать проезд легкового и грузового транспорта на прогулочные зоны».

В запросе «Башинформа» было акцентировано внимание на том, каким образом на пешеходные зоны попали машины, почему это было допущено, и следит ли кто-нибудь за порядком и соблюдением ПДД в этих зонах, раз там катаются водители – на эти вопросы ответов не последовало.

О строящейся набережной Уфы читайте в материале «Башинформа» — «Новая набережная становится центром притяжения для горожан и гостей Уфы: фоторепортаж».

Ксения Калинина
Теги: набережная, машины, пешеходы
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