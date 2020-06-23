24 июня - выходной день для всех почтовых отделений Башкирии
24 июня - выходной день для всех почтовых отделений Башкирии Фото: Олег Яровиков
24 июня 2020 года, объявленное Владимиром Путиным Днем проведения Парада Победы, станет выходным для всех почтовых отделений в Башкирии.
Как сообщили в пресс-службе УФПС по Башкирии, во вторник 23 июня отделения связи работают по обычному графику.
Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании.