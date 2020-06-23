Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании.

Как сообщили в пресс-службе УФПС по Башкирии, во вторник 23 июня отделения связи работают по обычному графику.

24 июня 2020 года, объявленное Владимиром Путиным Днем проведения Парада Победы, станет выходным для всех почтовых отделений в Башкирии.

24 июня - выходной день для всех почтовых отделений Башкирии Фото: Олег Яровиков

ИА «Башинформ»

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