Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 69.48 ↓

EUR 77.82 ↑

23 июня Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе заболеваемость мышиной лихорадкой в 2020 году выросла на треть - Роспотребнадзор

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе заболеваемость мышиной лихорадкой в 2020 году выросла на треть - Роспотребнадзор Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе за январь-май 2020 года зарегистрировано 37 случаев геморрагической лихорадки. Об этом на оперативном совещании в столичной администрации 23 июня сообщила и.о. заместителя начальника отдела эпидемиологического надзора республиканского Роспотребнадзора Зульфия Камаева.

«Показатель на 100 тысяч населения составил 3,26, что выше на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. На 24 неделе текущего года в Уфе зарегистрировано 10 случаев геморрагической лихорадки», — привела данные представитель Роспротребнадзора РБ.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), в народе ее называют «мышиной» — это тяжелое, смертельно опасное инфекционное заболевание с поражением почек, легких и других органов человека. Переносчиками являются мыши.

Специалисты призывают не забывать об элементарных правилах санитарной безопасности при работах на дачных и приусадебных участках, при уборке помещений садовых домов и надворных помещений, где имеются экскременты зараженных мышей.

На сегодняшний день вакцины против ГЛПС не существует, поэтому основным методом профилактики заболевания является проведение систематических санитарно-технических и грызуноистребительных мероприятий, соблюдение мер общественной и личной гигиены.

ИА «Башинформ»
Теги: Роспотребнадзор РБ, мышиная лихорадка
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Радий Хабиров признался, что соскучился по коллегам, и предложил встречаться офлайн
Глава Башкирии Радий Хабиров признался, что соскучился по коллегам из правительства, и предложил проводить еженедельные оперативные совещания офлайн. «П
В Башкирии откроются культовые учреждения
В Башкирии откроются культовые учреждения. Об этом заявил глава республики на оперативном совещании с руководителями министерств и ведомств. Радий Хаби
День памяти и скорби: всероссийская минута молчания, «Свеча памяти» и новые объекты
Ровно 79 лет назад 22 июня немецкие войска без объявления войны перешли границу СССР и напали сразу на несколько городов. Самый длинный день в году с тех
В Уфе задержали пикетирующих у мэрии жителей дома по улице Шота Руставели
Жители дома №5 по улице Шота Руставели 22 июня пикетировали против строительства 34-этажной высотки рядом с их домом у здания администрации Уфы. Жильцы б
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть