Фото: ИА «Башинформ» В Уфе заболеваемость мышиной лихорадкой в 2020 году выросла на треть - Роспотребнадзор Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе за январь-май 2020 года зарегистрировано 37 случаев геморрагической лихорадки. Об этом на оперативном совещании в столичной администрации 23 июня сообщила и.о. заместителя начальника отдела эпидемиологического надзора республиканского Роспотребнадзора Зульфия Камаева.

«Показатель на 100 тысяч населения составил 3,26, что выше на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. На 24 неделе текущего года в Уфе зарегистрировано 10 случаев геморрагической лихорадки», — привела данные представитель Роспротребнадзора РБ.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), в народе ее называют «мышиной» — это тяжелое, смертельно опасное инфекционное заболевание с поражением почек, легких и других органов человека. Переносчиками являются мыши.

Специалисты призывают не забывать об элементарных правилах санитарной безопасности при работах на дачных и приусадебных участках, при уборке помещений садовых домов и надворных помещений, где имеются экскременты зараженных мышей.

На сегодняшний день вакцины против ГЛПС не существует, поэтому основным методом профилактики заболевания является проведение систематических санитарно-технических и грызуноистребительных мероприятий, соблюдение мер общественной и личной гигиены.