Управление земельных и имущественных отношений Уфы возглавила Ирина Кириллова
Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы возглавила Ирина Кириллова. Ранее она занимала должность замначальника этого же управления.
«Ирина Кириллова много лет работает в этом управлении. Уверен, что она достойно справится с возложенными на нее обязанностями и задачами», — заявил на оперативном совещании в мэрии глава администрации Уфы Ульфат Мустафин.
Начальником Управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей администрации Уфы назначен Азат Равилов.
«Он также имеет солидный опыт работы в этой области. Желаем вновь назначенным руководителям успехов в дальнейшей деятельности», — добавил Ульфат Мустафин.