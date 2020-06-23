Управление земельных и имущественных отношений Уфы возглавила Ирина Кириллова

«Ирина Кириллова много лет работает в этом управлении. Уверен, что она достойно справится с возложенными на нее обязанностями и задачами», — заявил на оперативном совещании в мэрии глава администрации Уфы Ульфат Мустафин.

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы возглавила Ирина Кириллова. Ранее она занимала должность замначальника этого же управления.

ИА «Башинформ»

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