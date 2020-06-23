Фото: Олег Яровиков В Уфе за сутки выявлено пять новых случаев инфицирования COVID-19 Фото: Олег Яровиков

В Уфе с начала пандемии новой коронавирусной инфекции официально зарегистрировано 1690 положительных результатов. Прирост за последние сутки составил пять случаев, сообщила на оперативном совещании в мэрии и.о. заместителя начальника отдела эпидемиологического надзора республиканского Роспотребнадзора Зульфия Камаева.

«Показатель заболеваемости на 100 тысяч составил 148,2 случая, — уточнила санитарный врач. — Под наблюдением врачей в Уфе сегодня находятся 14 868 человек, из них более двух тысяч с симптомами ОРВИ».

Зульфия Камаева напомнила о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию. 1 июля члены УИКов и участники голосования должны находиться на участках в масках и перчатках. Гражданам рекомендовано соблюдать не только социальную дистанцию, но и время нахождения на УИКе — не более 15 минут.