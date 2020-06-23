В Аургазинском районе Башкирии построили дорогу к деревне Сабанчи, где живут две семьи

В Батыровском сельском поселении Аургазинского района построили дорогу к деревне Сабанчи, которая расположена в лесной зоне. Дороги к маленькой деревне не было совсем, и весну и осень жители всегда ждали с тревогой. Единственная дорога до населенного пункта представляла в это время полосу препятствий.

В деревне постоянно проживают только две семьи. Они обратились с просьбой о помощи в администрацию района. В администрации пошли навстречу жителям и включили дорогу в план дорожного строительства.Подъезд к деревне и дорогу в самой деревне длиной 3,5 км отсыпали песчано-гравийной смесью.

Работы обошлись местному бюджету в 1,2 млн рублей. За отсыпанной дорогой будут следить: ее будут периодически подсыпать и грейдировать.

«Люди мечтали о дороге, пусть грунтовой, но проезжей. Конечно, очень рады, что администрация помогла с дорогой жителям маленькой деревни. Хотя в деревне проживают всего две семьи, но для населения выделяются земельные участки для ЛПХ и строительства. Недалеко находится хороший пруд. Думаю теперь с появлением дороги, деревня будет развиваться, жителей в ней станет больше и на пруд приезжать будут со всей округи», — отметил глава администрации Батыровского сельского поселения Флюр Даминов.