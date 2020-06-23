Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 69.48 ↓

EUR 77.82 ↑

23 июня Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Аургазинском районе Башкирии построили дорогу к деревне Сабанчи, где живут две семьи

ОБЩЕСТВО

В Батыровском сельском поселении Аургазинского района построили дорогу к деревне Сабанчи, которая расположена в лесной зоне. Дороги к маленькой деревне не было совсем, и весну и осень жители всегда ждали с тревогой. Единственная дорога до населенного пункта представляла в это время полосу препятствий.

В деревне постоянно проживают только две семьи. Они обратились с просьбой о помощи в администрацию района. В администрации пошли навстречу жителям и включили дорогу в план дорожного строительства.Подъезд к деревне и дорогу в самой деревне длиной 3,5 км отсыпали песчано-гравийной смесью.

Работы обошлись местному бюджету в 1,2 млн рублей. За отсыпанной дорогой будут следить: ее будут периодически подсыпать и грейдировать.

«Люди мечтали о дороге, пусть грунтовой, но проезжей. Конечно, очень рады, что администрация помогла с дорогой жителям маленькой деревни. Хотя в деревне проживают всего две семьи, но для населения выделяются земельные участки для ЛПХ и строительства. Недалеко находится хороший пруд. Думаю теперь с появлением дороги, деревня будет развиваться, жителей в ней станет больше и на пруд приезжать будут со всей округи», — отметил глава администрации Батыровского сельского поселения Флюр Даминов.

ИА «Башинформ»
Теги: благоустройство
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Радий Хабиров признался, что соскучился по коллегам, и предложил встречаться офлайн
Глава Башкирии Радий Хабиров признался, что соскучился по коллегам из правительства, и предложил проводить еженедельные оперативные совещания офлайн. «П
В Башкирии откроются культовые учреждения
В Башкирии откроются культовые учреждения. Об этом заявил глава республики на оперативном совещании с руководителями министерств и ведомств. Радий Хаби
День памяти и скорби: всероссийская минута молчания, «Свеча памяти» и новые объекты
Ровно 79 лет назад 22 июня немецкие войска без объявления войны перешли границу СССР и напали сразу на несколько городов. Самый длинный день в году с тех
В Уфе задержали пикетирующих у мэрии жителей дома по улице Шота Руставели
Жители дома №5 по улице Шота Руставели 22 июня пикетировали против строительства 34-этажной высотки рядом с их домом у здания администрации Уфы. Жильцы б
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть