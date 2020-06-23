Социолог: Явка на выборы в Республике Башкортостан — традиционно высокая

В Республике Башкортостан явка на выборы различного уровня — традиционно высокая, около 70 процентов. Такую оценку избирательной активности граждан дала в беседе с агентством «Башинформ» представитель Автономной некоммерческой организации Мониторингово-экспертный центр «Группа 32» Елена Белозерова.

﻿«На текущий момент можно зафиксировать, что информационное пространство в регионе очень насыщенно упоминаниями о предстоящем голосовании. Традиционно на выборах различного уровня, даже муниципального значения, явка высокая — порядка 70 процентов. Учитывая постоянно подогреваемый интерес к этому процессу, пока нет оснований полагать, что явка будет ниже традиционных значений», — считает эксперт.

Напомним, что общероссийское голосование по изменениям в Конституцию Российской Федерации пройдет 1 июля 2020 года. В Республике Башкортостан участки будут работать с 8 до 20 часов по уфимскому времени.