Наблюдатель: В Башкирии явка на голосование по поправкам в Конституцию будет не ниже 65%

Какую избирательную активность ожидают эксперты от населения Башкирии в свете предстоящего голосования по поправкам в Конституцию РФ? Своим мнением на этот счет с агентством «Башинформ» делится координатор Корпуса «За чистые выборы» в Республике Башкортостан Айгуль Ямгурчина.

﻿«Эпидемиологическая ситуация по-прежнему сохраняется, и, конечно, она будет сказываться на активности людей, даже с учетом возможности выездного голосования. По итогам первых дней предварительного голосования мы прогнозируем явку не ниже 65 процентов», — отмечает Айгуль Ямгурчина.

Напомним, что 1 июля 2020 года состоится общероссийское голосование по поводу поправок в основной закон страны. Все УИК Башкирии к событию готовы.