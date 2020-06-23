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23 июня Вторник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Наблюдатель: В Башкирии явка на голосование по поправкам в Конституцию будет не ниже 65%

ПОЛИТИКА

Какую избирательную активность ожидают эксперты от населения Башкирии в свете предстоящего голосования по поправкам в Конституцию РФ? Своим мнением на этот счет с агентством «Башинформ» делится координатор Корпуса «За чистые выборы» в Республике Башкортостан Айгуль Ямгурчина.

﻿«Эпидемиологическая ситуация по-прежнему сохраняется, и, конечно, она будет сказываться на активности людей, даже с учетом возможности выездного голосования. По итогам первых дней предварительного голосования мы прогнозируем явку не ниже 65 процентов», — отмечает Айгуль Ямгурчина.
Напомним, что 1 июля 2020 года состоится общероссийское голосование по поводу поправок в основной закон страны. Все УИК Башкирии к событию готовы.

ИА «Башинформ»
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