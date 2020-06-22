В Уфе на Курочкиной горе установили надгробную плиту в память о тружениках тыла

Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ





Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

В День памяти и скорби активисты Общероссийского народного фронта в Башкортостане установили на Курочкиной горе, которая находится в Калининском районе Уфы, надгробную плиту в память о бойцах Красной Армии и тружениках тыла. В годы Великой Отечественной войны на деревенском кладбище в северной части города были захоронены военнослужащие Красной армии и рабочие Государственного союзного завода №26, эвакуированного из города Рыбинска.

«К этому событию мы шли несколько лет. Все затянулось из-за того, что данный участок не был поставлен на кадастровый учет. Все это время мы вместе с сотрудниками УМПО ежегодно проводили здесь субботники, старались поддерживать территорию в порядке. Большую помощь нам оказала администрация Калининского района Уфы. Замечательно, что в год 75-летия Победы нам удалось увековечить память героев войны», — рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Башкортостане Виталий Брыкин.

В дань памяти труженикам, ковавшим победу в тылу, открытие памятной плиты состоялось под заводской гудок, который традиционно оповещал о начале и конце рабочего дня крупных промышленных предприятий. То, что на Курочкиной горе захоронены эвакуированные рабочие – общеизвестный факт. А о воинских захоронениях многое предстоит изучить. Пока нет данных и о бойцах Красной Армии, которые умерли в одном из двух эвакогоспиталей, расположенных недалеко от этого места.

«Здесь есть бесспорные захоронения военнослужащих, но, к сожалению, пока не установлены захоронения умерших от ран в эвакогоспиталях и на санитарных поездах. Подвиг этих людей ничуть меньше подвига погибших на поле боя. Нашим поисковикам предстоит большой массив работы, чтобы доподлинно выяснить, кто здесь захоронен. Мы пока знаем данные только две фамилии. Здесь их гораздо больше. Если не поставим большую запятую, пусть пока не точку, в истории воинского кладбища на Курочкиной горе, то нам будет очень стыдно перед школьниками, которые сюда приходят и как могут облагораживают могилы. Это памятный знак установлен для того, чтобы это место не потерялось, как не потерялась и наша историческая память», — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Башкортостане Шамиль Валеев.