Фото: ИА «Башинформ» Медики Башкирии отмечены наградами за вклад в борьбу с COVID-19 Фото: ИА «Башинформ»

Медики Башкирии в числе российских медиков отмечены наградами за борьбу с COVID-19. На сайте Президента России опубликован Указ о награждении госнаградами «За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм».

В числе награждённых 15 медиков из Республики Башкортостан. Девять человек награждены орденом Пирогова, четыре – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», два медика — медалью Луки Крымского.

Почетными грамотами поощрили Ирину Карамову, Наилю Кудаярову, Арину Мельникову, Павла Мочалкина, Радмира Мусалимова, Ильгиза Мустафина, Азата Мухаметзянова, Артура Мухаметова, Алексея Первеева, Эрнеста Сакаева, Раилю Сафаргалину, Салавата Султанова, Сагита Хазиева, Флюзу Халиуллину, Гульнару Хасанову, Ильгиза Хатирова.

Кроме того, благодарность Главы государства объявлена 57 медикам республики, сообщает пресс-служба Минздрава РБ.