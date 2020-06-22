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Волонтеры Конституции знакомят жителей Башкирии с добровольческими акциями

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Волонтеры Конституции знакомят жителей Башкирии с добровольческими акциями Фото: ИА «Башинформ»

15 июня в городах и районах Башкирии начали работу информационные точки по информированию населения о поправках в Конституцию России. В местах массового скопления людей — парках, скверах и торговых центрах волонтеры Конституции рассказывают об изменениях, вносимых в Конституцию, отвечают на вопросы граждан, предлагают поучаствовать в добровольческих акциях.

Среди них – всероссийская акция «Мечты победителей», которая пройдет лейтмотивом 75-летней годовщины Великой Победы. По всей стране будет исполнено 425 заветных желаний ветеранов боевых действий ВОВ и тружеников тыла, бывших совершеннолетних узников фашизма, узников блокадного Ленинграда, несовершеннолетних узников фашизма, вдов инвалидов и участников ВОВ, а также внуков и детей ветеранов. Желающие помочь, могут взять письмо с заветной мечтой от ветерана у волонтеров на информационной точке и помочь ее исполнить.

В Республике Башкортостан акция реализуется в городах Нефтекамск, Кумертау, Сибай Октябрьский, а также в Уфимском и Краснокамском районах.

Так, в Октябрьском волонтёры уже узнали мечты двух ветеранов Великой Отечественной войны. В городе Нефтекамск собрано семь желаний, волонтёры занимаются поиском спонсоров. Пожилые мечтают о слуховых аппаратах, креслах-колясках. В Сибае уже выполнили все пять желаний ветеранов. Среди них — помощь в ремонте, доставка продуктов. В Кумертау свои желания формируют 16 пожилых людей, а в Краснокамском районе ветерану войны волонтёры помогают покупать продукты.

Ещё один социальный проект «Внуки по переписке» реализуется Благотворительным фондом помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость». Всем желающим волонтеры Конституции на информационных точках предлагают написать письма пенсионерам в домах престарелых и стать внуком или внучкой по переписке. В нашем регионе к акции присоединились Белебей, Мелеуз и Ишимбайский район. В Ишимбайском районе собрано 36 пожеланий для дома престарелых, в котором находится 65 человек. В городе Мелеуз в доме престарелых пребывают 45 человек, волонтёры в ходе функционирования информационных уже собрали для них 25 писем. В Белебее 26 пожилых людей находятся в доме престарелых, 16 пожеланий для них ждут своего часа.

ИА «Башинформ»
Теги: Конституция
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