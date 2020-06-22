Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России" В Башкирии взяли на контроль проблему летнего отдыха детей-сирот Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

В Башкортостане проект «Крепкая семья» партии «Единая Россия» взял на контроль вопрос с летним отдыхом детей-сирот. Тема была озвучена в ходе заседания общественного совета проекта. По словам первого замминистра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Юрия Мельникова, в условиях современной эпидемиологической ситуации Роспотребнадзор издал инструкцию по летнему отдыху. Согласно данному документу, дети-сироты могут поехать в летний лагерь, предназначенный только для них, не смешиваясь с остальными детьми. Отдельных лагерей такого назначения в республике нет, а значит воспитанники детских домов останутся без полноценного отдыха.

Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова возмутилась такому порядку, подчеркнув, что дети-сироты не должны быть ущемлены в правах на отдых. Члены общественного совета поддержали данную мысль. По их мнению, следует разрешить отдыхать всем детям вместе. Такие инструкции были разработаны из-за того, что дети-сироты находятся весь период пандемии изолированно, в отличии от тех, кто воспитывается в семье. Поэтому было предложено не нарушать изоляцию и не допускать возможности заражения детей-сирот.

«Мы подготовим предложение для федерального рассмотрения. Необходимо дать возможность поехать в лагерь и детям-сиротам. Будем добиваться решения вопроса», — сказала региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья» Лилия Гумерова.