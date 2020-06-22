За выходные спасатели предотвратили гибель шестерых отдыхающих на водоемах Башкирии

Еще один инцидент произошел на реке Юрюзань около деревни Новые Каратавлы Салаватского района. Во время купания у 19-летнего юноши свело судорогой мышцу ноги. Рядом были спасатели из села Малояз. Они заметили неладное и поспешили к парню на помощь.

Такой же случай произошел с 35-летней девушкой на озере Кандрыкуль Туймазинского района, только она плавала на надувном матрасе. Спасатели из Туймазов доставили ее до берега. С девушкой все в порядке.

В Баймакском районе на озере Талкас помощь потребовалась семейной паре, заплывшей на надувной лодке далеко от берега. Спасатели из Сибая транспортировали лодку до берега. Состояние мужа и жены — удовлетворительное.

В тот же день на этом же водохранилище с признаками переохлаждения спасатели достали из воды 61-летнего мужчину.

Так, 21 июня спасатели из Кумертау во время рейда на Куюргазинском водохранилище извлекли из воды 12-летнего ребенка с признаками переохлаждения. После оказания первой помощи его передали родителям.

В Башкортостане в прошедшие выходные во время профилактических мероприятий спасатели предотвратили гибель шестерых отдыхающих на водоемах, в том числе одного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

ИА «Башинформ»

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан призывает всех отдыхающих на воде соблюдать правила безопасности.

НАПОМИНАЕМ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

Лучше всего купаться в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях; обязательно предварительно пройти медицинское освидетельствование и ознакомиться с правилами внутреннего распорядка мест для купания.

В походах место для купания нужно выбирать там, где чистая вода, ровное песчаное или гравийное дно, небольшая глубина (до 2 м), нет сильного течения (до 0,5 м/с).

Начинать купаться рекомендуется в солнечную безветренную погоду при температуре воды не ниже 18 С, воздуха 22 С. В воде следует находиться 10-15 минут, перед заплывом необходимо предварительно обтереть тело водой.

Купаться лучше утром до 12:00 и днём после 16:00, когда нет опасности перегрева.

Плавать лучше параллельно линии берега и не заплывать слишком далеко. Если Вы отдыхаете на реке, то плыть надо против течения, иначе потом будет тяжело возвращаться. Помните, что у берега течение слабее, чем на середине реки. Плыть от берега к середине широкого водоема опасно уже потому, что можно не рассчитать свои силы, устать, может случиться судорога, закружиться голова, в незнакомом месте возможны водовороты.

При переохлаждении тела пловца в воде могут появиться судороги, которые сводят руку, а чаще ногу или обе ноги. При судорогах надо немедленно выйти из воды. Если нет этой возможности, то необходимо действовать следующим образом:

Изменить стиль плавания — плыть на спине. При ощущении стягивания пальцев руки, надо быстро, с силой сжать кисть руки в кулак, сделать резкое отбрасывающее движение рукой в наружную сторону, разжать кулак. При судороге икроножной мышцы необходимо при сгибании двумя руками обхватить стопу пострадавшей ноги и с силой подтянуть стопу к себе. При судорогах мышц бедра необходимо обхватить рукой ногу с наружной стороны ниже голени у лодыжки (за подъём) и, согнув ее в колене, потянуть рукой с силой назад к спине. Произвести укалывание сведённой судорогой мышцы любым острым подручным предметом (булавкой, иголкой и т.п.). Рекомендуем людям, часто подверженным судорогам, специально прикреплять к плавкам булавку. Уставший пловец должен помнить, что лучшим способом для отдыха на воде является положение "лежа на спине".

Оказавшись в водовороте, не следует поддаваться страху, терять чувство самообладания. Необходимо набрать побольше воздуха в лёгкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону по течению, всплыть на поверхность.

Запутавшись в водорослях, не делайте резких движений и рывков. Необходимо лечь на спину, стремясь мягкими, спокойными движениями выплыть в ту сторону, откуда приплыли. Если всё-таки не удается освободиться от растений, то, освободив руки, нужно поднять ноги и постараться осторожно освободиться от растений при помощи рук.

Нужно обязательно обращать внимание на предупредительные надписи и всегда выяснять, где находятся спасатели. В искусственных водоёмах, особенно открытых бассейнах, держитесь подальше от труб, нагнетающих и выбирающих воду.

Не спешите бросаться в воду реки, озера, пруда, канала или карьера, если на берегу не оборудован пляж или хотя бы место для купания. Многие водоёмы имеют обрывистые и скользкие берега, а вода может оказаться глубокой. Для начала постарайтесь здраво прикинуть возможность выбраться на берег.

Нельзя подплывать близко к идущим судам, с целью покачаться на волнах. Вблизи идущего катера возникает течение, которое может затянуть под винт. Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте — можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.

Не менее опасно нырять с плотов, катеров, лодок, пристаней и других плавучих средств и сооружений. Нырять можно лишь в местах, специально для этого оборудованных. Нельзя купаться у крутых, обрывистых и заросших растительностью берегов. Здесь склон дна может оказаться очень засорённым корнями и растительностью. Иногда песчаное дно бывает зыбучим, что опасно для неумеющих плавать.

В воду всегда лучше заходить не в одиночку, а вдвоём — втроём. Ведь даже у опытного пловца случаются судороги, порой течение оказывается более мощным, чем казалось с берега, со дна может бить ледяной ключ и т.п.

Ночные купания таят в себе массу прелестей, они романтичны и соблазнительны, однако не мешает помнить, что в темноте вода куда более опасна, чем при свете. Возможно, риска в данном случае больше, чем романтики.

Никогда не берите к воде стеклянную тару. К сожалению (даже если Вы аккуратно сложили бутылки в мусорный ящик), находятся "герои", охотно бросающие по стеклотаре камнями "на меткость". Острые осколки в воде, траве и песке наносят жуткие травмы.

Что бы вы ни делали на пляже, оставьте песок чистым: мусор увяжите в пакет — его можно выбросить в ближайшую урну или контейнер. Берегите природу и учите этому своих детей.

Важным условием безопасности на воде является строгое соблюдение правил катания на лодке. Нельзя выходить в плавание на неисправной и полностью необорудованной лодке. Перед посадкой в лодку, надо осмотреть ее и убедиться в наличии весел, руля, уключин, спасательного круга, спасательных жилетов по числу пассажиров и черпака для отлива воды. Посадку в лодку производить осторожно, ступая посреди настила. Садиться на балки (скамейки) нужно равномерно. Ни в коем случае нельзя садиться на борт лодки, пересаживаться с одного места на другое, а также переходить с одной лодки на другую, раскачивать лодку и нырять с нее.

Запрещается кататься на лодке детям до 16 лет без сопровождения взрослых, перегружать лодку сверх установленной нормы для этого типа лодки, пересекать курс моторных судов, близко находиться к ним и двигаться по судовому ходу. Опасно подставлять борт лодки параллельно идущей волне. Волну надо "резать" носом лодки поперёк или под углом.

Если лодка опрокинется, в первую очередь нужно оказать помощь тому, кто в ней нуждается. Лучше держаться всем пассажирам за лодку и общими усилиями толкать ее к берегу или на мелководье.

Для неумеющих плавать и плохо плавающих большую опасность представляют различные надувные плавсредства: камеры, пояса, резиновые матрацы и т.п., на которых они пытаются отплыть далеко от берега или на глубину.