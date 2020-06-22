За выходные спасатели предотвратили гибель шестерых отдыхающих на водоемах Башкирии
За выходные спасатели предотвратили гибель шестерых отдыхающих на водоемах Башкирии Фото: Госкомитет РБ по ЧС
В Башкортостане в прошедшие выходные во время профилактических мероприятий спасатели предотвратили гибель шестерых отдыхающих на водоемах, в том числе одного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.
Так, 21 июня спасатели из Кумертау во время рейда на Куюргазинском водохранилище извлекли из воды 12-летнего ребенка с признаками переохлаждения. После оказания первой помощи его передали родителям.
В тот же день на этом же водохранилище с признаками переохлаждения спасатели достали из воды 61-летнего мужчину.
В Баймакском районе на озере Талкас помощь потребовалась семейной паре, заплывшей на надувной лодке далеко от берега. Спасатели из Сибая транспортировали лодку до берега. Состояние мужа и жены — удовлетворительное.
Такой же случай произошел с 35-летней девушкой на озере Кандрыкуль Туймазинского района, только она плавала на надувном матрасе. Спасатели из Туймазов доставили ее до берега. С девушкой все в порядке.
Еще один инцидент произошел на реке Юрюзань около деревни Новые Каратавлы Салаватского района. Во время купания у 19-летнего юноши свело судорогой мышцу ноги. Рядом были спасатели из села Малояз. Они заметили неладное и поспешили к парню на помощь.
«Этим людям улыбнулась удача: рядом находились профессиональные спасатели, которые вовремя смогли предотвратить беду. Но это не значит, что надо испытывать свою судьбу, пренебрегая правилами безопасности на воде. Главными причинами трагедий на воде остается купание в состоянии алкогольного опьянения, купание в неустановленных и необорудованных для этих целей местах, несоблюдение элементарных мер безопасности на водоемах, оставление детей без присмотра, а также отсутствие навыков оказания первой помощи пострадавшим», — отметили в Госкомитете РБ по ЧС.
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан призывает всех отдыхающих на воде соблюдать правила безопасности.
НАПОМИНАЕМ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
Лучше всего купаться в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях; обязательно предварительно пройти медицинское освидетельствование и ознакомиться с правилами внутреннего распорядка мест для купания.
В походах место для купания нужно выбирать там, где чистая вода, ровное песчаное или гравийное дно, небольшая глубина (до 2 м), нет сильного течения (до 0,5 м/с).
Начинать купаться рекомендуется в солнечную безветренную погоду при температуре воды не ниже 18 С, воздуха 22 С. В воде следует находиться 10-15 минут, перед заплывом необходимо предварительно обтереть тело водой.
Купаться лучше утром до 12:00 и днём после 16:00, когда нет опасности перегрева.
Плавать лучше параллельно линии берега и не заплывать слишком далеко. Если Вы отдыхаете на реке, то плыть надо против течения, иначе потом будет тяжело возвращаться. Помните, что у берега течение слабее, чем на середине реки. Плыть от берега к середине широкого водоема опасно уже потому, что можно не рассчитать свои силы, устать, может случиться судорога, закружиться голова, в незнакомом месте возможны водовороты.
При переохлаждении тела пловца в воде могут появиться судороги, которые сводят руку, а чаще ногу или обе ноги. При судорогах надо немедленно выйти из воды. Если нет этой возможности, то необходимо действовать следующим образом:
- Изменить стиль плавания — плыть на спине.
- При ощущении стягивания пальцев руки, надо быстро, с силой сжать кисть руки в кулак, сделать резкое отбрасывающее движение рукой в наружную сторону, разжать кулак.
- При судороге икроножной мышцы необходимо при сгибании двумя руками обхватить стопу пострадавшей ноги и с силой подтянуть стопу к себе.
- При судорогах мышц бедра необходимо обхватить рукой ногу с наружной стороны ниже голени у лодыжки (за подъём) и, согнув ее в колене, потянуть рукой с силой назад к спине.
- Произвести укалывание сведённой судорогой мышцы любым острым подручным предметом (булавкой, иголкой и т.п.). Рекомендуем людям, часто подверженным судорогам, специально прикреплять к плавкам булавку.
- Уставший пловец должен помнить, что лучшим способом для отдыха на воде является положение "лежа на спине".
Запутавшись в водорослях, не делайте резких движений и рывков. Необходимо лечь на спину, стремясь мягкими, спокойными движениями выплыть в ту сторону, откуда приплыли. Если всё-таки не удается освободиться от растений, то, освободив руки, нужно поднять ноги и постараться осторожно освободиться от растений при помощи рук.
Нужно обязательно обращать внимание на предупредительные надписи и всегда выяснять, где находятся спасатели. В искусственных водоёмах, особенно открытых бассейнах, держитесь подальше от труб, нагнетающих и выбирающих воду.
Не спешите бросаться в воду реки, озера, пруда, канала или карьера, если на берегу не оборудован пляж или хотя бы место для купания. Многие водоёмы имеют обрывистые и скользкие берега, а вода может оказаться глубокой. Для начала постарайтесь здраво прикинуть возможность выбраться на берег.
Нельзя подплывать близко к идущим судам, с целью покачаться на волнах. Вблизи идущего катера возникает течение, которое может затянуть под винт. Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте — можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.
Не менее опасно нырять с плотов, катеров, лодок, пристаней и других плавучих средств и сооружений. Нырять можно лишь в местах, специально для этого оборудованных. Нельзя купаться у крутых, обрывистых и заросших растительностью берегов. Здесь склон дна может оказаться очень засорённым корнями и растительностью. Иногда песчаное дно бывает зыбучим, что опасно для неумеющих плавать.
В воду всегда лучше заходить не в одиночку, а вдвоём — втроём. Ведь даже у опытного пловца случаются судороги, порой течение оказывается более мощным, чем казалось с берега, со дна может бить ледяной ключ и т.п.
Ночные купания таят в себе массу прелестей, они романтичны и соблазнительны, однако не мешает помнить, что в темноте вода куда более опасна, чем при свете. Возможно, риска в данном случае больше, чем романтики.
Никогда не берите к воде стеклянную тару. К сожалению (даже если Вы аккуратно сложили бутылки в мусорный ящик), находятся "герои", охотно бросающие по стеклотаре камнями "на меткость". Острые осколки в воде, траве и песке наносят жуткие травмы.
Что бы вы ни делали на пляже, оставьте песок чистым: мусор увяжите в пакет — его можно выбросить в ближайшую урну или контейнер. Берегите природу и учите этому своих детей.
Важным условием безопасности на воде является строгое соблюдение правил катания на лодке. Нельзя выходить в плавание на неисправной и полностью необорудованной лодке. Перед посадкой в лодку, надо осмотреть ее и убедиться в наличии весел, руля, уключин, спасательного круга, спасательных жилетов по числу пассажиров и черпака для отлива воды. Посадку в лодку производить осторожно, ступая посреди настила. Садиться на балки (скамейки) нужно равномерно. Ни в коем случае нельзя садиться на борт лодки, пересаживаться с одного места на другое, а также переходить с одной лодки на другую, раскачивать лодку и нырять с нее.
Запрещается кататься на лодке детям до 16 лет без сопровождения взрослых, перегружать лодку сверх установленной нормы для этого типа лодки, пересекать курс моторных судов, близко находиться к ним и двигаться по судовому ходу. Опасно подставлять борт лодки параллельно идущей волне. Волну надо "резать" носом лодки поперёк или под углом.
Если лодка опрокинется, в первую очередь нужно оказать помощь тому, кто в ней нуждается. Лучше держаться всем пассажирам за лодку и общими усилиями толкать ее к берегу или на мелководье.
Для неумеющих плавать и плохо плавающих большую опасность представляют различные надувные плавсредства: камеры, пояса, резиновые матрацы и т.п., на которых они пытаются отплыть далеко от берега или на глубину.