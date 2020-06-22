Фото: Ксения Калинина В Башкирии спасатели нашли заблудившуюся в лесу 88-летнюю бабушку Фото: Ксения Калинина

В Дюртюлинском районе Башкирии в заброшенных садах около села Старобалтачево потерялась пожилая женщина. Заявка на ее поиски поступила спасателям Госкомитета РБ по ЧС 21 июня.

«По имеющейся информации, семья поехала собирать ягоды, взяв с собой 88-летнюю бабушку. Родственники, оставив пожилую женщину в машине, отправились за ягодами, а когда вернулись к автомобилю, обнаружили, что в ней никого нет. Перепуганные родственники обратились за помощью в экстренные службы», — сообщили подробности в пресс-службе Госкомитета.

Розыскные мероприятия закончились благополучно: спасатели нашли женщину в деревне Нижнеалькашево Дюртюлинского района. Состояние здоровья бабушки оценивается как удовлетворительное.