Фото: ИА «Башинформ» МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о заморозках Фото: ИА «Башинформ»

МЧС Башкирии предупреждает о том, что ночью в северных и горных районах республики местами ожидаются слабые заморозки. По данным синоптиков, с 20.00 часов 22 июня до 20.00 часов 23 июня в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный, с переходом на западный со скоростью 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит +5, +10 градусов, в северных и горных районах в воздухе и на поверхности почвы слабые заморозки до 0 градусов, днём 18-23.

На автодорогах ночью и утром местами прогнозируется дымка с видимостью в 1-2 км.

Как сообщалось ранее, во второй половине текущей недели весь Урал окажется под влиянием арктического холода.