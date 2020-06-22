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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о заморозках

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о заморозках Фото: ИА «Башинформ»

МЧС Башкирии предупреждает о том, что ночью в северных и горных районах республики местами ожидаются слабые заморозки. По данным синоптиков, с 20.00 часов 22 июня до 20.00 часов 23 июня в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный, с переходом на западный со скоростью 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит +5, +10 градусов, в северных и горных районах в воздухе и на поверхности почвы слабые заморозки до 0 градусов, днём 18-23.

На автодорогах ночью и утром местами прогнозируется дымка с видимостью в 1-2 км.

Как сообщалось ранее, во второй половине текущей недели весь Урал окажется под влиянием арктического холода.

ИА «Башинформ»
Теги: МЧС РБ
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