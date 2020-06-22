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ГК «Первый Трест» объявляет первый в Уфе международный конкурс на лучший дизайн-проект

партнерский материал
ОБЩЕСТВО
Фото: предоставлено ГК «Первый Трест»

ГК «Первый Трест» объявляет первый в Уфе международный конкурс на лучший дизайн-проект Фото: предоставлено ГК «Первый Трест»

Дизайнерам интерьеров и всем, кто обладает развитым чувством прекрасного, ГК «Первый Трест» предлагает попробовать себя в первом для Уфы международном конкурсе дизайнеров интерьера.

«Мы понимаем, как трудно может быть начать карьеру, но с ГК «Первый Трест» у вас, как у начинающих дизайнеров, так и у тех, кто давно связал свою жизнь с данной сферой, появится прекрасная возможность проявить себя, показать свое искусство и выйти на новый уровень. Предложение, которое мы готовы сделать победителю — действительно уникальное. Лучшие работы мы разместим у себя на сайте, с краткой информацией об авторе, что бесспорно является отличной площадкой для каждого дизайнера! Ведь возможно, ваш первый заказчик уже является собственником квартиры в одном из наших комплексов!», — сообщили в пресс-службе ГК «Первый Трест».

Принимать участие в конкурсе могут все, независимо от возраста и места проживания. На подготовку авторского проекта дается достаточно времени. Срок приёма работ с 19 июня по 17 августа 2020 года.

Условия участия:

1. Выбрать одно или несколько планировочных решений квартир в жилых комплексах ГК «Первый Трест» на сайте﻿.

2. Оставить свои контактные данные для получения технической информации о выбранной планировке.

3. Отрисовать выбранную планировку и готовый проект прислать на электронную почту — [email protected], вместе с подписанным Приложением о принятии условий Конкурса по 17 августа 2020 года.

18 августа 2020 года работы будут опубликованы в социальных сетях ГК «Первый Трест». Подписчики смогут голосовать за понравившийся вариант.

20 августа 2020 года будет определен победитель и опубликованы результаты.

И уже 21 августа 2020 года трое счастливчиков получат сертификаты от ГК «Первый Трест».

Требования:

* Файлы присылайте в формате JPEG, но не более 5Мб, ссылки — запрещены.

* Количество файлов — не ограничено.

Полный список требований и условий проведения конкурса участники обнаружат в письме, которое будет направлено вместе с выбранной планировкой и технической информацией о ней.

ИА «Башинформ»
Теги: ГК Первый Трест, дизайн, дизайн интерьера, планировочные решения
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