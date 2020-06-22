Фото: ИА «Башинформ» На Башкирию надвигается арктический холод Фото: ИА «Башинформ»

По данным Башгидрометцентра, погода на текущей неделе будет скупа на летнее тепло. Так, 23-24 июня по региону днем прогнозируется умеренно теплая погода с температурой воздуха +18, +24 градуса. Такой фон температур ниже нормы на 1-2 градуса.

Что касается второй половины недели, то в эти дни весь Урал окажется под влиянием арктического холода. Температура воздуха понизится уже на 4-6 градусов ниже обычного: в ночью до +2, +7, местами при прояснениях возможны слабые заморозки до 0, -2, днем до +11, +17. В тыловой части циклона пройдут дожди различной интенсивности.

По информации Гидрометцентра России, в третьей декаде июня среднесуточные температуры воздуха в Башкортостане ожидаются на четыре градуса ниже нормы.