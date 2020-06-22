Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 69.57

EUR 78.00

22 июня Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе задержали пикетирующих у мэрии жителей дома по улице Шота Руставели

ОБЩЕСТВО
Фото: скриншот

В Уфе задержали пикетирующих у мэрии жителей дома по улице Шота Руставели Фото: скриншот

Жители дома №5 по улице Шота Руставели 22 июня пикетировали против строительства 34-этажной высотки рядом с их домом у здания администрации Уфы. Жильцы боятся обрушения, потому что дом находится в полуаварийном состоянии, а рядом путем точечной застройки идет строительство высотного жилого дома. Каждый участник встал на колени и приколол лист на грудь.

Как сообщает ﻿телеканал «UTV», пикетирующих задержали правоохранители. По словам свидетелей и участников акции, горожане простояли около пяти минут, и к ним подошли сотрудники ППС. Пикетирующих задержали. Они хотели пройти пешком до «стакана», но их посадили в автомобиль и перевезли на другую сторону проспекта Октября. Ответственность за проведение акции взяла председатель домкома Гульнара Зареева.

«Старший сержант Гарифуллин Т.Н. составил протокол о том, что Зареева Г.Ф., которая ранее не привлекалась к административной ответственности, в 11 утра 22 июня около дома №120 по проспекту Октября возле входа в здание администрации Уфы организовала публичное мероприятие в форме пикетирования с использованием листов формата «А4» приколотых на груди с напечатанным лозунгом «Носков уходи, Путин помоги», чем нарушила п.1 ч.4 ст. 5 ФЗ №54, а именно, не подала уведомление в установленном порядке в органы исполнительной власти субъектов РФ или орган местного самоуправления. Тем самым совершив административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 20.2 КоАП РФ», – написано в составленном протоколе. Протокол составлен по ч.1. ст. 20.2 КоАП «Нарушение организатором установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Статья предполагает штраф для граждан в сумме от 10 до 20 тысяч рублей.
Мэрия Уфы прокомментировала произошедшее: «На данный момент администрацией города принято решение полностью обследовать дом. Для постоянного мониторинга ситуации заключается договор с ГУП институт «БашНИИстрой». Также будет проведена экспертиза дома, по результатам которой определится дальнейшие виды работ: либо капитальный ремонт дома, либо реконструкция с усилением. Для этого под руководством заместителя главы администрации Уфы Аската Хайруллина создан инженерный совет по всем организационным вопросам». В мэрии сообщили, что ожидают сейчас решение жильцов по вступлению в рабочую группу. «Отметим, что у застройщика есть права на данный земельный участок. Проектная документация разработана на основании выполненных инженерных изысканий. Все документы получили положительное заключение экспертной организации. Разрешение на строительство выдано в соответствии с действующим законодательством. Кроме этого, в рамках освоения территории компания-застройщик проведет расселение жильцов в 5 домах, один из них уже расселен», — отметили в администрации.

Как ранее сообщал﻿ «Башинформ», в июне ﻿жильцы дома №5 по улице Шота Руставели объявили голодовку в знак протеста против строительства 34-этажно высотки во дворе.﻿ Жильцы отмечали, что в проекте не предусмотрено строительство детского сада и школы, однако есть подземная парковка для будущих собственников квартир в высотке. Стройка находится в нескольких метрах от жилого дома, что вызывает беспокойство за его сохранность. На одной из несущих стен уже появились трещины. Также сообщалось﻿, что ﻿прокуратура Уфы проверит законность точечной застройки, против которой протестуют жители.

﻿В прошлом году на несущей стене на девятом этаже появилась трещина, ширина которой достигает семи сантиметров. ﻿Результаты ﻿технического обследования дома ﻿показали, что ﻿основной причиной образования трещин в стенах дома послужило нарушение требований по устройству узлов сопряжения блок-секций и неравномерная осадка фундамента.

Сообщалось, что после ﻿встречи с инициативной группой жителей дома №5 по улице Шота Руставели в Уфе 17 июня в администрации Орджоникидзевского района жителям дома предложили вступить в рабочую группу.

Вероника Нигматуллина
Теги: пикеты, строительство, точечная застройка
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии пёс не пускал медиков к хозяйке, которой стало плохо на прогулке
ЧП произошло накануне между СНТ Бачурино и СНТ Агидель Уфимского района. Женщина вышла прогуляться со своей собакой. Во время прогулки ей стало плохо.
В Башкирии опрокинулся трактор, водитель и пассажир погибли
В Шаранском районе Башкирии опрокинулся трактор МТЗ-50. Авария произошла днём вблизи д. Анисимова Поляна. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ, в резу
В Башкирии подтверждено 56 новых случаев заражения коронавирусом
Число заболевших Covid-19 в Башкирии, по данным на 21 июня, выросло до 4906 человек. Это на 56 человек больше, чем за прошедшие сутки, сообщается на сайт
МЧС по Башкирии предупреждает об ухудшении погодных условий
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан информирует, что по прогнозу Башгидромета 22 июня в северных и горных районах Республики Башкорт
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть