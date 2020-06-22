В Уфе задержали пикетирующих у мэрии жителей дома по улице Шота Руставели
В Уфе задержали пикетирующих у мэрии жителей дома по улице Шота Руставели Фото: скриншот
Жители дома №5 по улице Шота Руставели 22 июня пикетировали против строительства 34-этажной высотки рядом с их домом у здания администрации Уфы. Жильцы боятся обрушения, потому что дом находится в полуаварийном состоянии, а рядом путем точечной застройки идет строительство высотного жилого дома. Каждый участник встал на колени и приколол лист на грудь.
Как сообщает телеканал «UTV», пикетирующих задержали правоохранители. По словам свидетелей и участников акции, горожане простояли около пяти минут, и к ним подошли сотрудники ППС. Пикетирующих задержали. Они хотели пройти пешком до «стакана», но их посадили в автомобиль и перевезли на другую сторону проспекта Октября. Ответственность за проведение акции взяла председатель домкома Гульнара Зареева.
«Старший сержант Гарифуллин Т.Н. составил протокол о том, что Зареева Г.Ф., которая ранее не привлекалась к административной ответственности, в 11 утра 22 июня около дома №120 по проспекту Октября возле входа в здание администрации Уфы организовала публичное мероприятие в форме пикетирования с использованием листов формата «А4» приколотых на груди с напечатанным лозунгом «Носков уходи, Путин помоги», чем нарушила п.1 ч.4 ст. 5 ФЗ №54, а именно, не подала уведомление в установленном порядке в органы исполнительной власти субъектов РФ или орган местного самоуправления. Тем самым совершив административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 20.2 КоАП РФ», – написано в составленном протоколе. Протокол составлен по ч.1. ст. 20.2 КоАП «Нарушение организатором установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Статья предполагает штраф для граждан в сумме от 10 до 20 тысяч рублей.Мэрия Уфы прокомментировала произошедшее: «На данный момент администрацией города принято решение полностью обследовать дом. Для постоянного мониторинга ситуации заключается договор с ГУП институт «БашНИИстрой». Также будет проведена экспертиза дома, по результатам которой определится дальнейшие виды работ: либо капитальный ремонт дома, либо реконструкция с усилением. Для этого под руководством заместителя главы администрации Уфы Аската Хайруллина создан инженерный совет по всем организационным вопросам». В мэрии сообщили, что ожидают сейчас решение жильцов по вступлению в рабочую группу. «Отметим, что у застройщика есть права на данный земельный участок. Проектная документация разработана на основании выполненных инженерных изысканий. Все документы получили положительное заключение экспертной организации. Разрешение на строительство выдано в соответствии с действующим законодательством. Кроме этого, в рамках освоения территории компания-застройщик проведет расселение жильцов в 5 домах, один из них уже расселен», — отметили в администрации.
Как ранее сообщал «Башинформ», в июне жильцы дома №5 по улице Шота Руставели объявили голодовку в знак протеста против строительства 34-этажно высотки во дворе. Жильцы отмечали, что в проекте не предусмотрено строительство детского сада и школы, однако есть подземная парковка для будущих собственников квартир в высотке. Стройка находится в нескольких метрах от жилого дома, что вызывает беспокойство за его сохранность. На одной из несущих стен уже появились трещины. Также сообщалось, что прокуратура Уфы проверит законность точечной застройки, против которой протестуют жители.
В прошлом году на несущей стене на девятом этаже появилась трещина, ширина которой достигает семи сантиметров. Результаты технического обследования дома показали, что основной причиной образования трещин в стенах дома послужило нарушение требований по устройству узлов сопряжения блок-секций и неравномерная осадка фундамента.
Сообщалось, что после встречи с инициативной группой жителей дома №5 по улице Шота Руставели в Уфе 17 июня в администрации Орджоникидзевского района жителям дома предложили вступить в рабочую группу.