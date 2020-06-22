Фото: скриншот В Уфе задержали пикетирующих у мэрии жителей дома по улице Шота Руставели Фото: скриншот

Жители дома №5 по улице Шота Руставели 22 июня пикетировали против строительства 34-этажной высотки рядом с их домом у здания администрации Уфы. Жильцы боятся обрушения, потому что дом находится в полуаварийном состоянии, а рядом путем точечной застройки идет строительство высотного жилого дома. Каждый участник встал на колени и приколол лист на грудь.

Как сообщает ﻿телеканал «UTV», пикетирующих задержали правоохранители. По словам свидетелей и участников акции, горожане простояли около пяти минут, и к ним подошли сотрудники ППС. Пикетирующих задержали. Они хотели пройти пешком до «стакана», но их посадили в автомобиль и перевезли на другую сторону проспекта Октября. Ответственность за проведение акции взяла председатель домкома Гульнара Зареева.

«Старший сержант Гарифуллин Т.Н. составил протокол о том, что Зареева Г.Ф., которая ранее не привлекалась к административной ответственности, в 11 утра 22 июня около дома №120 по проспекту Октября возле входа в здание администрации Уфы организовала публичное мероприятие в форме пикетирования с использованием листов формата «А4» приколотых на груди с напечатанным лозунгом «Носков уходи, Путин помоги», чем нарушила п.1 ч.4 ст. 5 ФЗ №54, а именно, не подала уведомление в установленном порядке в органы исполнительной власти субъектов РФ или орган местного самоуправления. Тем самым совершив административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 20.2 КоАП РФ», – написано в составленном протоколе. Протокол составлен по ч.1. ст. 20.2 КоАП «Нарушение организатором установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Статья предполагает штраф для граждан в сумме от 10 до 20 тысяч рублей.

Мэрия Уфы прокомментировала произошедшее: «На данный момент администрацией города принято решение полностью обследовать дом. Для постоянного мониторинга ситуации заключается договор с ГУП институт «БашНИИстрой». Также будет проведена экспертиза дома, по результатам которой определится дальнейшие виды работ: либо капитальный ремонт дома, либо реконструкция с усилением. Для этого под руководством заместителя главы администрации Уфы Аската Хайруллина создан инженерный совет по всем организационным вопросам». В мэрии сообщили, что ожидают сейчас решение жильцов по вступлению в рабочую группу. «Отметим, что у застройщика есть права на данный земельный участок. Проектная документация разработана на основании выполненных инженерных изысканий. Все документы получили положительное заключение экспертной организации. Разрешение на строительство выдано в соответствии с действующим законодательством. Кроме этого, в рамках освоения территории компания-застройщик проведет расселение жильцов в 5 домах, один из них уже расселен», — отметили в администрации.

Как ранее сообщал﻿ «Башинформ», в июне ﻿жильцы дома №5 по улице Шота Руставели объявили голодовку в знак протеста против строительства 34-этажно высотки во дворе.﻿ Жильцы отмечали, что в проекте не предусмотрено строительство детского сада и школы, однако есть подземная парковка для будущих собственников квартир в высотке. Стройка находится в нескольких метрах от жилого дома, что вызывает беспокойство за его сохранность. На одной из несущих стен уже появились трещины. Также сообщалось﻿, что ﻿прокуратура Уфы проверит законность точечной застройки, против которой протестуют жители.

﻿В прошлом году на несущей стене на девятом этаже появилась трещина, ширина которой достигает семи сантиметров. ﻿Результаты ﻿технического обследования дома ﻿показали, что ﻿основной причиной образования трещин в стенах дома послужило нарушение требований по устройству узлов сопряжения блок-секций и неравномерная осадка фундамента.

Сообщалось, что после ﻿встречи с инициативной группой жителей дома №5 по улице Шота Руставели в Уфе 17 июня в администрации Орджоникидзевского района жителям дома предложили вступить в рабочую группу.