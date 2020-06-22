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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Внимание всем!»: в Башкирии проверят сирены

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

«Внимание всем!»: в Башкирии проверят сирены Фото: Ксения Калинина

В Башкортостане с 23 по 25 июня будет проводиться плановая техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны. Сирены и громкоговорители будут включаться с 09.30 до 16.00 часов поочередно и кратковременно – до 3 секунд.

23 июня с 09.30 по 16.00 часов проверка электросирен будет проводиться в Дёмском, Октябрьском, Калининском, Орджоникидзевском районах Уфы.

24 июня с 10.30 по 16.00 часов — в Калининском и Орджоникидзевском районах Уфы.

25 июня с 10.30 по 16.00 часов — в Ленинском, Кировском и Советском районах Уфы и в остальных муниципалитетах региона.

В случае реальной чрезвычайной ситуации сигнал «Внимание всем!» будет подаваться электрическими сиренами, громкоговорителями и гудками промышленных предприятий длительностью до 5 минут.

«Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях является необходимой мерой безопасности, которая позволяет защитить жителей от негативных последствий какой-либо аварии или разрушительного воздействия, вызванного влиянием различных факторов», — пояснили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

ИА «Башинформ»
Теги: Госкомитет РБ по ЧС, сирены, проверка
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