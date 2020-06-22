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В УГАТУ открываются новые профили магистратуры

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

В Уфимском государственном авиационном техническом университете открываются новые профили магистратуры. Обучение в международной магистратуре Electrical Engineering and Management in Transport Systems (EEMTS) позволит изучить и стать международным специалистом в области проектирования и производства электрических систем и электрических машин для перспективных самолетов и автомобилей. В магистратуре предусмотрены модули, посвященные изучению электрических систем полностью электрического самолета, электромобилей, а также самолетов и автомобилей с гибридной силовой установкой.

Среди преимуществ: преподавание мировыми учеными и специалистами промышленных предприятий в области электроники, электрических машин, систем летательного аппарата, технологического предпринимательства и т.д.; стажировки и карьера в ведущих мировых компаниях аэрокосмической и автомобильной отрасли; возможность получения двойных дипломов (УГАТУ и Технического университета Мюнхена); участие в реальных проектах с предприятиями отрасли; занятия в лабораториях с уникальным оборудованием и программным обеспечением, реальными образцами авиационных систем и авиационных двигателей; обучение на английском языке.

В рамках договора о сотрудничестве собственный профиль магистерской программы «Цифровые технологии в корпоративных системах» в УГАТУ открывает ПАО «Газпром нефть» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний по объемам добычи и переработки нефти.

Курс обеспечивает широкое изучение проектной деятельности и современных языков программирования и систем управления данными.

Преимущества обучения: опыт работы с современными технологиями; участие сотрудников компании в учебном процессе; индивидуальный подход к профессиональному развитию каждого студента; гибкий и удобный график обучения; изучение современных языков программирования C#, JavaScript, Java для подготовки Fullstack – разработчиков; мастер-классы с известными IТ-специалистами; выполнение практических заданий на реальных коммерческих проектах.

Все подробности на сайте УГАТУ.

ИА «Башинформ»
Теги: УГАТУ
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