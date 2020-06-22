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Прокуратура Башкирии: мать не занималась уходом и лечением сбежавшего 6-летнего мальчика

ОБЩЕСТВО

Прокуратура Салаватского района Башкирии организовала проверку по факту пропажи шестилетнего мальчика. Как сообщалось ранее, 5 июня ребенок ушел из своего дома в селе Урмантау и пропал без вести. Три дня его искали более 200 человек. Мальчика удалось найти в лесу живым. Его поместили в реанимационное отделение с переохлаждением, обезвоживанием и укусами клещей.

«Проверка показала, что ребенок с детства страдал тяжелым поражением центральной нервной системы, глубоко отставал в развитии и фактически не мог разговаривать. Мать ребенка злоупотребляла алкоголем, самоустранилась от его ухода и лечения. По материалам прокурорской проверки правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры РБ.

Сейчас ребенок находится в больнице на реабилитации.

Также прокуратура выявила факты ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами полиции, отдела опеки и попечительства, а также центральной районной больницы. Они не смогли оперативно выявить, что ребенок находился в опасной жизненной ситуации и нуждался в лечении.

В адрес руководителей органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних внесены представления, чтобы они устранили нарушения законодательства и привлекли виновных к дисциплинарной ответственности.

ИА «Башинформ»
Теги: прокуратура РБ, дети
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