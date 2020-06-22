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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии табак потребляет около 42% взрослого населения

ОБЩЕСТВО

Стала известна доля распространенности табака среди жителей республики. Данные доступны в опубликованной программе правительства Башкирии по развитию здравоохранения.

Согласно постановлению, статистика составлена Республиканским центром медицинской профилактики по итогам выборочного анкетирования граждан.

Статистика гласит, в 2020 году распространенность табака зафиксирована среди 41,9 % взрослого населения региона. Программа правительства республики нацелена снизить показатель с 2021 до 2026 до 40%.

Также в целях программы на 2021-2026 годы обозначено: обеспечить устойчивый естественный рост численности населения региона, повысить продолжительность жизни в республике, снизить уровень смертности и инвалидности, обеспечить соблюдение прав граждан в сфере охран здоровья.

Ранее «Башинформ» сообщал, что ﻿численность постоянного населения Башкирии на 1 января 2020 года составила 4,038 млн человек. Естественная убыль населения за 2017-2019 гг. составила 11,6 тыс. человек, миграционная убыль – 17 тыс. человек.

ИА «Башинформ»
Теги: табак, статистика
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