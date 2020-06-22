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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«У меня душа пела»: глава Башкирии похвалил Уфу за чистоту и порядок

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

«У меня душа пела»: глава Башкирии похвалил Уфу за чистоту и порядок Фото: Олег Яровиков

В Башкирии раз в неделю все города должны проводить санитарную пятницу: «отряхиваться» от всей пыли и грязи, которая накапливается за семь дней. Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ напомнил главам муниципалитетов руководитель региона Радий Хабиров и привел в пример Уфу.

«Люди должны выходить: трава должна коситься, мусор должен убираться. Города наши должны быть чистыми, — сказал глава РБ. – Поделюсь с вами впечатлениями: два дня я ездил по Уфе, как в служебных, так и в личных поездках – у меня душа пела. По-другому свои чувства не назову, потому что невероятно чисто. Орджоникидзевский район, это не только мое мнение, но и многих коллег, становится одним из самых чистых районов. Приятно и в целом: по проспекту, по другим районам. Команда работает, за это большое спасибо».

Радий Хабиров отметил, что в регионе все города нужно подводить к такому же уровню чистоты, порядка и ухоженности, как в Уфе, тем более на это выделяются средства.

ИА «Башинформ»
Теги: глава РБ, благоустройство
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