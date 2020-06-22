Фото: пресс-служба ГИБДД РБ Так не пойдет: глава Башкирии возмутился ситуацией с гибелью детей из-за пьяных водителей Фото: пресс-служба ГИБДД РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве РБ 22 июня поручил региональной Госавтоинспекции усилить профилактическую работу. Это связано с произошедшими на прошлой неделе пьяными ДТП, в которых погибли несовершеннолетние.

«Общество возмущено. У нас было два случая диких наездов на детей. Причем оба ДТП с участием пьяных водителей. В одном из случаев водитель в невменяемом состоянии поехал вина купить – вчера в новостях было. Это вопрос к ГИБДД. Надо усилить работу в этом направлении: облавы делать, вести пропагандистскую работу, если надо, телевидению подключиться. Двоих детей задавили, — сказал Радий Хабиров и дал поручение Госкомтрансу РБ. – Прошу, на этой неделе соберитесь между собой и договоритесь, что будете делать, и мне доложите, потому что так дело не пойдет».

Также глава республики возмутился ситуацией, связанной с открытием пляжей и утонувшими людьми.

«Была страшная неделя с утоплением людей. 21 муниципалитет не открыли пляжи. Пусть они это сделают. Мы об этом давно говорили, у нас были планы, что каждый год муниципалитет будет увеличивать количество пляжей, потому что у нас лето красивое, водных объектов много. Понятно, сейчас по деньгам я не могу с муниципалитетов требовать, но хотя бы по одному пляжу должны открыть. К следующей неделе чтобы это было исправлено», — подчеркнул Радий Хабиров.