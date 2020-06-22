Фото: Андрей Старостин 3 июля в Башкирии откроются школьные лагеря Фото: Андрей Старостин

Школьные лагеря в Башкирии начнут свою работу с 3 июля, после проведения 1 июля Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Об этом сообщили в понедельник на оперативном совещании в республиканском правительстве.

«С 3 июля планируется открытие школьных лагерей, чтобы дать возможность людям проголосовать. Лагеря санаторного типа откроются в регионе 1 июля», — заявили на совещании.