3 июля в Башкирии откроются школьные лагеря
Фото: Андрей Старостин
3 июля в Башкирии откроются школьные лагеря Фото: Андрей Старостин
Школьные лагеря в Башкирии начнут свою работу с 3 июля, после проведения 1 июля Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Об этом сообщили в понедельник на оперативном совещании в республиканском правительстве.
«С 3 июля планируется открытие школьных лагерей, чтобы дать возможность людям проголосовать. Лагеря санаторного типа откроются в регионе 1 июля», — заявили на совещании.
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