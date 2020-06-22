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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Зульфия Гайсина может стать новым уполномоченным по правам человека в Башкирии

ПОЛИТИКА
Фото: Валерий Шахов

Зульфия Гайсина может стать новым уполномоченным по правам человека в Башкирии Фото: Валерий Шахов

Кандидатура правозащитницы Зульфии Гайсиной на должность Уполномоченного по правам человека в Башкирии направлена на согласование в Москву Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой. Об этом информирует пресс-служба Госсобрания РБ.

«В соответствии с Конституцией Башкортостана данная кандидатура была внесена Главой республики, – прокомментировал председатель регионального Курултая Константин Толкачев. – Вопрос о включении вопроса о назначении Уполномоченного в повестку заседания Госсобрания будет зависеть от решения Татьяны Москальковой».

Зульфия Гайсина имеет 17 лет опыта в юриспруденции и правозащитной деятельности. Последние 10 лет она ведет частную юридическую практику и специализируется на защите прав обманутых дольщиков по всей республике, сообщается на сайте гайсина.рф.

ИА «Башинформ»
Теги: омбудсмен, назначения
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