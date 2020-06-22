Фото: Валерий Шахов В Башкирии откроются культовые учреждения Фото: Валерий Шахов

В Башкирии откроются культовые учреждения. Об этом заявил глава республики на оперативном совещании с руководителями министерств и ведомств.

Радий Хабиров сообщил, что к нему обратились духовные лидеры с предложением потихоньку открывать культовые учреждения, и попросил отработать по этой части в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

«Это решение надо оформить, чтобы с 29 июня люди смогли приходить в мечети, православные храмы, пусть они открываются, работают», — заявил глава республики.

При этом он отметил, что пока поводов для радости особо нет. Хотя статистика по инфицированным коронавирусом показывает снижение, дальнейшее заражение людей продолжается. Глав муниципалитетов руководитель региона предостерег от преждевременного успокаивания.