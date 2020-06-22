Число больных коронавирусом в Башкирии превысило 4,9 тысячи человек

По последним данным Минздрава Башкирии на 22 июня, в республике насчитывается 4 959 больных коронавирусной инфекцией. За сутки их стало больше на 53 человека.

Как сообщил на оперативном совещании в республиканском правительстве министр здравоохранения Максим Забелин, темп прироста заболеваемости COVID-19 составил 1 процент. Коэффициент распространенности в регионе равен 0,9.

По его словам, подавляющее большинство больных — люди среднего и зрелого возраста.

На стационарном лечении в регионе сегодня находятся 782 человека, 620 из которых — в удовлетворительном состоянии, 127 — в состоянии средней степени тяжести, 35 — в тяжелом состоянии.

Он сообщил, что в новой инфекционной больнице находятся на лечении 69 человек, 15 человек выписаны из госпиталя. Выписаны с выздоровлением за весь период — 2 385 человек, добавил глава Минздрава Башкирии.

Отмечается повышенное заболевание пациентов с внебольничной инфекцией, прирост за сутки составил 68 человек.