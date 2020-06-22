Фото: Валерий Шахов В июле ночных заморозков в Башкирии не ожидается Фото: Валерий Шахов

Ночные заморозки в Башкирии прекратятся в ближайшие два-три дня и в июле подобные погодные условия не вернутся. Это подтверждает теория научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Уже теоретически не будет заморозков. Ведь, чтобы были заморозки, воздуху придется охладить и почву, что практически невозможно», — сказал собеседник РИА Новости.

По словам заведующей лабораторией Росгидрометцентра Людмилы Паршиной, в июле температура воздуха в Башкирии, как и во всем Поволжье, будет превышать норму на один градус.