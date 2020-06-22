Фото: ИА «Башинформ» День памяти и скорби: всероссийская минута молчания, «Свеча памяти» и новые объекты Фото: ИА «Башинформ»

Ровно 79 лет 22 июня немецкие войска без объявления войны перешли границу СССР и напали сразу на несколько отечественных городов. Самый длинный день в году с тех пор в России объявлен днем памяти и скорби о тех, кто безвременно покинул этот мир, сражаясь за родину.

Во всех регионах России сегодня запланированы памятные мероприятия. В 12.15 по московскому времени вся страна присоединится к всероссийской минуте молчания. Именно в это время народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов вышел в прямой эфир и сообщил народу о нападении Германии.

В Уфе на железнодорожном вокзале запланировано открытие памятника воинским частям, откуда солдаты уходили на фронт. В ночь на 22 июня Башкирия присоединилась к акции «Свеча памяти»: на площади перед ГКЗ «Башкортостан» молодежь зажгла свечи в память о тех, кто не вернулся с той войны.