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22 июня Понедельник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

День памяти и скорби: всероссийская минута молчания, «Свеча памяти» и новые объекты

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

День памяти и скорби: всероссийская минута молчания, «Свеча памяти» и новые объекты Фото: ИА «Башинформ»

Ровно 79 лет 22 июня немецкие войска без объявления войны перешли границу СССР и напали сразу на несколько отечественных городов. Самый длинный день в году с тех пор в России объявлен днем памяти и скорби о тех, кто безвременно покинул этот мир, сражаясь за родину.

Во всех регионах России сегодня запланированы памятные мероприятия. В 12.15 по московскому времени вся страна присоединится к всероссийской минуте молчания. Именно в это время народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов вышел в прямой эфир и сообщил народу о нападении Германии.

В Уфе на железнодорожном вокзале запланировано открытие памятника воинским частям, откуда солдаты уходили на фронт. В ночь на 22 июня Башкирия присоединилась к акции «Свеча памяти»: на площади перед ГКЗ «Башкортостан» молодежь зажгла свечи в память о тех, кто не вернулся с той войны.

ИА «Башинформ»
Теги: День памяти и скорби
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