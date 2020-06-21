Радий Хабиров ознакомился с благоустройством уфимского сквера «Дубки»

21 июня в Уфе глава Башкортостана Радий Хабиров проинспектировал ход благоустройства сквера «Дубки» в Орджоникидзевском районе, сообщает пресс-служба главы республики.

В начале июля там откроется одна из достопримечательностей города – фонтан «Танцующие журавли». Здесь же разместятся спортивная и детская игровые площадки. Сквер также оборудован системой видеонаблюдения.

Руководитель региона осмотрел парковую зону и пообщался с представителями строительной организации. Они пояснили, что работы по благоустройству сквера продолжатся в рамках выполнения заключенного контракта.

По мнению Радия Хабирова, «Дубки» станут образцом комплексного подхода к созданию современной, комфортной и красивой территории для прогулок и отдыха жителей.