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Глава Башкортостана поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Глава Башкортостана поздравил медицинских работников с профессиональным праздником Фото: Олег Яровиков

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.

«Уважаемые медицинские работники Башкортостана!

Сердечно поздравляю вас с вашим профессиональным праздником!

Ваш благородный труд вызывает искреннее уважение. Вы не раз доказывали свой высокий профессионализм, компетентность, человечность, готовность к самопожертвованию.

Сегодня вы находитесь на самой передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Все люди на нашей планете говорят вам: «Спасибо!» Вы – настоящие герои. Я горжусь вами.

Мы сохраним в сердцах имена всех медицинских работников, отдавших свою жизнь ради спасения людей. С благодарностью окружим вас заботой, будем создавать достойные условия для вашего труда и жизни ваших семей.

Честь вам и хвала, дорогие друзья! Искренне желаю крепкого здоровья, благополучия и счастья вам и вашим близким!».

ИА «Башинформ»
Теги: поздравление
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