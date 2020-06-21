Фото: Олег Яровиков Глава Башкортостана поздравил медицинских работников с профессиональным праздником Фото: Олег Яровиков

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.

«Уважаемые медицинские работники Башкортостана!

Сердечно поздравляю вас с вашим профессиональным праздником!

Ваш благородный труд вызывает искреннее уважение. Вы не раз доказывали свой высокий профессионализм, компетентность, человечность, готовность к самопожертвованию.

Сегодня вы находитесь на самой передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Все люди на нашей планете говорят вам: «Спасибо!» Вы – настоящие герои. Я горжусь вами.

Мы сохраним в сердцах имена всех медицинских работников, отдавших свою жизнь ради спасения людей. С благодарностью окружим вас заботой, будем создавать достойные условия для вашего труда и жизни ваших семей.

Честь вам и хвала, дорогие друзья! Искренне желаю крепкого здоровья, благополучия и счастья вам и вашим близким!».