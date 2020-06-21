Многодетные семьи смогут путешествовать летом на поездах со скидкой 20%

Семьи с тремя и более детьми, младший ребенок в которых не достиг 18-летнего возраста, при планировании путешествия по России на поезде этим летом могут воспользоваться специальным тарифом «Большая семья». Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству РБ.

С 19 июня по 31 августа многодетные семьи могут оформить билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») со скидкой 20%. Предложение действительно и для индивидуальных поездок каждого из членов многодетных семей.

Чтобы получать скидки на поездки в течение всего лета, одному из членов многодетной семьи нужно прийти в любую кассу АО «ФПК» и получить статус «Большая семья» в программе лояльности «РЖД Бонус». Для этого необходимо предъявить кассиру документы, удостоверяющие личность всех членов семьи, свидетельства о рождении детей или документы об их усыновлении, а также свидетельства о браке при необходимости регистрации супруга. Подробности о списке необходимых документов смотрите на сайте «РЖД Бонус».

Приобрести билет по специальному тарифу «Большая семья» можно в железнодорожной кассе, на официальном сайте ОАО «РЖД»,а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», указав номер участника программы лояльности «РЖД Бонус».

Напомним, дети младше 5 лет путешествуют бесплатно (если ребенок не занимает отдельное место), а дети в возрасте от 5 до 10 лет – по детскому тарифу, который составляет 35% от стоимости взрослого.