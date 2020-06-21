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«Уфаводоканал» сообщает об отключении холодной и горячей воды на улице Летчиков

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

«Уфаводоканал» сообщает об отключении холодной и горячей воды на улице Летчиков Фото: ИА «Башинформ»

МУП «Уфаводоканал» уведомляет, что с 11.00 часов 22 июня до 10.00 часов 23 июнябудет отключена холодная и горячая вода в домах и учреждениях:

ул. Летчиков, 6/1 — Детский сад

ул.Летчиков, 8/2 — Школа №128

ул.Летчиков, 6/2 — Парикмахерская

ул.Летчиков, 6а — Магазин

ул.Летчиков, 4, 4/1, 4/2, 4/4, 4/3, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 6, 8, 8/1 — Жилые дома, ЖЭУ-13

ул.Летчиков, 6 — Аптека Вита.

Отключение воды связано с ремонтными работами.

ИА «Башинформ»
Теги: отключение воды
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