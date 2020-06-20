Фото: Уфимский планетарий В какое время жителям Башкирии можно увидеть солнечное затмение Фото: Уфимский планетарий

21 июня жители Башкирии смогут стать свидетелям частного солнечного затмения. Начнется оно в 10.35 по уфимскому времени, а 11:19 Луна закроет Солнце на 0,17 диаметра. Закончится затмение в 12:05.

Также завтра будет самый длинный день в году. В 13:18 Солнце поднимется на максимальную высоту. Световой день продлится 17 часов 14 минут. Следом наступит самая короткая ночь продолжительностью – 6 часов 46 минут.

С 23 июня продолжительность дня будет сокращаться на одну-две минуты, Солнце будет восходить все позже, а заходить раньше и к концу месяца день будет короче на шесть минут.