В Уфе до конца июня перекроют движение по проспекту Октября
С 20 по 30 июня в столице Башкирии ограничат движение по центральной улице. В конце проспекта Октября транспорт не пустят по крайней правой стороне от Трамвайной до Чудинова в южном направлении города. Также ограничительные знаки будут установлены на улице Трамвайной от выезда с депо до проспекта Октября.
Как объяснили в пресс-службе администрации Уфы, ограничения связаны с ремонтом дорожного полотна.
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