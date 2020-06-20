В Уфе до конца июня перекроют движение по проспекту Октября

С 20 по 30 июня в столице Башкирии ограничат движение по центральной улице. В конце проспекта Октября транспорт не пустят по крайней правой стороне от Трамвайной до Чудинова в южном направлении города. Также ограничительные знаки будут установлены на улице Трамвайной от выезда с депо до проспекта Октября.

Как объяснили в пресс-службе администрации Уфы, ограничения связаны с ремонтом дорожного полотна.