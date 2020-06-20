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20.06.20: выявлено с COVID-19 - 4850, выздоровели - 2358, скончались - 18. За сутки - 58 новых случая инфицирования.
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В Башкирии увеличилось число тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии увеличилось число тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией Фото: Олег Яровиков

Количество жителей Башкирии с COVID-19, состояние которых оценивается как тяжелое, выросло за сутки на пять человек. Врачи республики сегодня отчаянно сражаются за жизни 36 пациентов, 10 из них находятся на искусственной вентиляции легких.

В региональном Минздраве пояснили, что сегодня 1714 человек проходят лечение амбулаторно, 760 – в больницах.

Также медики отслеживают случаи внебольничной пневмонии: за сутки 145 новых случаев, выписано – 58.

ИА «Башинформ»
Теги: статистика, коронавирус, Минздрав
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