Фото: Олег Яровиков В Башкирии за сутки COVID-19 подтвержден у 58 человек Фото: Олег Яровиков

В Башкирии число заразившихся новой коронавирусной инфекцией достигло 4 850. Прирост за сутки составил 58 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 стопкоронавирус.рф. За сутки в регионе справились с болезнью 91 инфицированный.

По стране за сутки диагноз новой коронавирусной инфекции подтвердился у 7 889 пациентов. Выздоровели — 10 186 зараженных. За сутки скончался 161 россиянин.

По данным официальной статистики, за все время пандемии COVID-19 подхватили 576 952 человека, выздоровели — 334 592, скончались — 8 002.