В дальних поездах открыли вагоны-рестораны
В дальних поездах открыли вагоны-рестораны Фото: ridus.ru
В поездах дальнего следования вновь работают точки общественного питания. «В связи с постепенным снятием карантинных ограничений для пассажиров вновь работают вагоны-рестораны и вагоны-бистро. Посетителям предоставляются антисептики, как минимум два раза в день производится дезинфекция помещения средствами, активными против коронавируса. Работники вагонов-ресторанов регулярно меняют маски и перчатки», — сообщили в Куйбышевском отделении железной дороги.