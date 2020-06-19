Фото: Википедия В уфимском парке лесоводов выросло опасное для жизни растение Фото: Википедия

Борщевик Сосновского вырос в уфимском парке лесоводов. Опасное растение, сок которого повышает чувствительность кожи к солнечным лучам и вызывает сильнейшие ожоги, растет возле прогулочной тропинки.

Об этом на своей странице в соцсетях сообщила депутат Госсобрания Башкирии Руфина Шагапова.

Главный научный сотрудник Южно-Уральского ботанического сада, профессор Лариса Абрамова сообщила, что в парке растут единичные экземпляры растения, один или два куста.

Однако в Башкирии есть территории, значительно охваченные борщевиком — это Янаульский, Татышлинский, Краснокамский районы, отдельные очаги есть в Дуванском и Бураевском районе.

«Пятнами» растет борщевик Сосновского и под Уфой, в Аургазинском районе.

«Борщевик Сосновского не стоит путать с местным борщевиком ("балтырган" с тат.яз.), которые по весне люди употребляют в пищу. Он высотой не более полутора метров, и совершенно не опасен. В тоже время борщевик Сосновского вырастает в высоту до трех метров, быстро распространяется и очень опасен», — говорит Лариса Абрамова.

По ее словам, в последние годы в России проходит кампания по истреблению этого растения.

«Очень много борщевика в Ленинградской области и под Москвой. Он растет по заброшенным опушкам, на неиспользуемых дачах. В Коми, Перми его распространение — большая проблема. Значительные средства на борьбу с ним выделяют в Белоруссии и Польше. В прошлом это растение сеяли как силосную культуру для скота, однако быстро поняли, насколько он опасен. Кроме того, молоко от коровы, которая съела листья борщевика, приобретает специфический привкус и не годится для переработки. Поэтому возделывать его перестали, а остановить его распространение не смогли. Он растет вдоль дорог — семена борщевика перемещаются в том числе на колесах машин», — пояснила профессор.

В Башкирии на полях его не сеяли, были только опытные участки у Башкирского госагроуниверситета в Миловке. Оттуда борщевик распространился на западные районы республики.

По словам ученого, уничтожить борщевик необходимо, и если не взяться за него массово, через 10-15 лет растение покроет всю северную Башкирию и ее центральные районы.

На территории уфимского ботанического сада также был опытный участок, но там борщевик удалось вывести.

Борщевик пришел с Кавказа. Он успешно размножается в западных и северных регионах в густых лесах, недоступных для людей. Поэтому особых проблем на своей родине не доставляет. А его окультуренная форма для посева на силос стала агрессивно размножаться. Так как это чуждый нашей природе вид, ни в одной пищевой цепочке не состоит: звери его не поедают из-за жгучести, насекомые не опыляют.

Бороться с ним можно выкапыванием корней, не допуская образования семян, а также с помощью гербицидов сплошного действия.

«Сейчас, в сезон, очень много обращений по поводу солнечных ожогов после контакта с борщевиком. Как правило, страдают дачники, которые не знают опасностей, и туристы после отдыха на природе. Обычно назначаем лечение амбулаторно, в случае присоединения вторичной инфекции или обширных поражений госпитализируем в отделении с диагнозом "аллергический дерматит". В качестве экстренной помощи, если ощущается жжение, необходимо промыть кожу водой с мылом, обезжирить спиртом и сделать фурацилиновые примочки. При первой возможности желательно попасть на прием к врачу», — сказала врач-дерматовенеролог Республиканского кожно-венерологического диспансера №1 Регина Ризванова.