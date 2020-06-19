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В Башкирии новым председателем Совета Федерации профсоюзов избрана Гузель Мирошниченко

ОБЩЕСТВО

Сегодня на XXVI внеочередной конференции Федерации профсоюзов республики состоялись выборы руководителя организации. Новым председателем Совета Федерации профсоюзов Башкортостана избрана Гузель Мирошниченко, ранее возглавлявшая республиканскую организацию Башкортостана Росхимпрофсоюз.

Справка:

Мирошниченко Гузель Фаритовна, 1975 года рождения, окончила Башкирский государственный университет по специальности «Юриспруденция», а также образовательное учреждение профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений» по специальности «Менеджер социально-трудовой сферы».

Свою трудовую деятельность начала в 1992 году в прокуратуре Бакалинского района, затем работала на производстве – УППО и КО АО «Томскнефть» ВНК. После защиты дипломной работы преподавала трудовое право в Башкирском экономико-юридическом колледже. Имеет опыт работы в Государственном комитете РБ по управлению государственной собственностью.

С 2001 года работает в Республиканской организации Башкортостана Росхимпрофсоюза, в 2009 году избрана заместителем председателя республиканской организации Росхимпрофсоюза, в 2013 – председателем республиканской организации Башкортостана Росхимпрофсоюза.

ИА «Башинформ»
Теги: профсоюзы
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