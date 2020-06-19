Фото: соцсети Уфимцы обнаружили остановку «Антиковидная» рядом с госпиталем в Зубово Фото: соцсети

В Башкирии появилась новая остановка общественного транспорта с названием «Антиковидная». Об этом сообщили уфимцы администраторам паблика «Моя Уфа» в соцсетях.

Остановка располагается вблизи недавно открытого клинико-диагностического инфекционного центра в селе Зубово Уфимского района.

Пользователи отмечают, что для остановки — это необычное название. «Думала, скоро об этом забудем. Такая остановка не даст забыть», «Современные проблемы требуют современных решений», «Осталось назвать улицу в честь короновируса», «Это у нас так почитают "ковид"?».

Ранее глава региона Радий Хабиров раскритиковал первоначальное название «Инфекционная больница». На оперативном совещании он выразил недовольство, по его мнению, с названием для остановки поторопились. Премьер-министр правительства Андрей Назаров тогда ответил, что это предварительное название и его можно изменить до завершения работ.

Ранее сообщалось, что ﻿новый госпиталь представляет собой одноэтажный комплекс в виде соцветия курая из быстровозводимых модульных конструкций общей площадью 16 тысяч кв. м. Он включает в себя 100 боксированных палат, в том числе 82 бокса круглосуточного пребывания и 18 реанимаций. В его состав вошли отделения диагностики, дезинфекции, лаборатория, аптека и центрально-стерилизационное отделение, а также общежитие для врачей. В случае полной загрузки центр готов принять 470 человек.