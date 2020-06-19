Фото: https://vk.com/radiyhabirov Глава ЦДУМ России Талгат Таджуддин отмечает свое 40-летие на посту Верховного муфтия Фото: https://vk.com/radiyhabirov

Глава ЦДУМ России Талгат Таджуддин отметит свое 40-летие на посту Верховного муфтия.

Муфтием и председателем Духовного управления европейской части СССР и Сибири (ДУМЕС) Талгат Таджуддин стал 40 лет назад, 19 июня 1980 года. Звание Шейх-уль-Ислам (высшее должностное лицо в стране по вопросам ислама) имеет с 1990 года. Таджуддин награжден орденом Дружбы, орденом Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а также орденами Русской православной церкви: Славы и Чести II степени и Св. благоверного князя Даниила Московского II степени.

Сегодня в адрес Верховного муфтия поступают многочисленные поздравления. Обращение к религиозному деятелю сделал и глава Башкортостана Радий Хабиров.

﻿«Вот уже 40 лет с момента своего избрания главным хранителем веры в сердцах мусульманской уммы республики и всей страны является наш уважаемый Талгат-хазрат, — написал он. — Башкортостану очень повезло иметь такого духовного наставника, достойного сына родной земли и невероятно мудрого человека. Важно, что в нашей республике, в которой проживают люди разных народов и вероисповеданий, всегда можно получить поддержку от духовных лидеров и ценный добрый совет».