Уфимский штаб Навального не уплатил 8,6 млн рублей налогов - ФНС

Уфимский штаб Навального не уплатил более 8,6 млн рублей налогов за 2019 год, сообщили в УФНС по Башкирии.

«Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан «Штаб», по состоянию на 18 июня этого года, имеет задолженность в сумме 8,649 млн рублей, возникшую в связи с несвоевременным погашением исчисленных самим налогоплательщиком к уплате сумм обязательных платежей в 2019 году, — констатировали в пресс-службе ведомства. — Налоговыми органами меры принудительного взыскания применены в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации. В связи с неисполнением требований и решений об уплате и взыскании сумм задолженности более трех месяцев, нами инициирована процедура банкротства. Подано соответствующее заявление в арбитражный суд».

Как сообщал «Башинформ», в региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов по Башкирии находится исполнительное производство о взыскании задолженности по налогам с «Фонда защиты прав граждан «Штаб» на общую сумму 4,5 млн рублей. На данный момент взыскано 3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что ФНС подала иск к Фонду о взыскании задолженности по налогам на сумму более 10 млн рублей, затем уменьшив сумму исковых требований до 7 млн рублей, а также о признании организации банкротом.

Задолженность по налогам — это в основном не уплаченные страховые взносы на сотрудников, оформленных по трудовым договорам ГПХ. То есть организация не посчитала нужным платить с зарплат своих активистов и наблюдателей отчисления в Пенсионный фонд, Фонд соцстраха и ФОМС.

Все юридические лица на сайте ФНС могут оплатить налоги дистанционно, в любое время, нажав на кнопку «Оплатить» в соответствующем разделе. Платеж автоматически уйдет в бюджет, добавили в пресс-службе УФНС по Башкирии.