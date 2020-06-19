В Башкирии на укусы клещей пожаловались более семи тысяч человек

В Башкирии с начала сезона активности клещей c жалобами на их укусы в медицинские организации обратились уже 7 011 человек. В прошлом году за этот период цифра была ниже – 6 220 обращений.﻿

По данным Роспотребнадзора по РБ на 16 июня, из 7 011 случаев ﻿2 752 зафиксированы у детей (в 2019 году — 2 233 случая).

«﻿По состоянию на 16 июня акарицидные обработки проведены на площади ﻿3170,1 га, ﻿в том числе на территории столицы республики – 921,3 га. Всего по республике запланировано проведение обработок на площади около 4 тыс. га, что соответствует уровню прошлого года﻿», — сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.﻿

В ведомстве напомнили, что в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии РБ и его филиалах клещей исследуют на предмет их зараженности вирусом клещевого вирусного энцефалита и боррелиями — возбудителями боррелиоза.