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Санатории Башкирии примут отдыхающих только после их тестирования на COVID-19

ОБЩЕСТВО
Фото: Андрей Старостин

Санатории Башкирии примут отдыхающих только после их тестирования на COVID-19 Фото: Андрей Старостин

С 29 июня санатории Башкирии откроются для приема всех желающих. Но для минимизации рисков возникновения инфекции приём отдыхающих будет проводиться только на основе результатов тестирования на COVID-19, полученных не позднее, чем за двое суток до даты отъезда в санаторно-курортное учреждение. Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Александр Жеребцов на совещании по вопросам организации работы санаториев отметил, что заселение целесообразно проводить по одному человеку в номер за исключением отдыха членов семьи или сопровождающих лиц.

Первый заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Андрей Назаров отметил, что на сегодняшний день большинство здравниц работают как обсерваторы для вахтовиков, и важно принять все меры для своевременного, а главное, безопасного, запуска учреждений. В санаториях должен проводиться весь комплекс мероприятий по дезинфекции. При возникновении признаков заболевания отдыхающие будут помещаться в инфекционный стационар, а круг контактных лиц – на карантин.

Вице-премьер – министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова отметила, что поручению главы Башкортостана также разрабатывается постановление об организации отдыха специалистов-медиков, социальных работников, сотрудников оперативных служб и волонтёров в санаториях республики на основе так называемых оздоровительных сертификатов. Предполагается, что они будут оформляться в электронном виде. В течение месяца проект документа должен пройти все необходимые согласования.

«Сфера оздоровления не теряет востребованности в условиях коронавируса. Башкортостан всегда славился своими здравницами и не должен уходить с этого рынка. Поэтому важно обеспечить все возможности для отдыха и лечения граждан», — подытожил Андрей Назаров.

ИА «Башинформ»
Теги: санатории, летний отдых
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