Фото: Валерий Шахов Жителей Башкирии ждут жаркие выходные Фото: Валерий Шахов

В выходные температура воздуха в Башкирии поднимется до плюс 30 градусов, сообщили синоптики республики.

По данным Башгидромета, в пятницу будет преимущественно без осадков. Ветер северный, умеренный.

Температура воздуха днем — от 19 до 24 градусов.

В субботу по-прежнему без существенных осадков, днем по северу республики ожидается кратковременный дождь. Ветер северный, ночью слабый, днем — умеренный.

Температура воздуха ночью — 7-12 градусов, в северных и восточных районах Башкирии до 2 градусов тепла. Днем гораздо жарче — 23-28 градусов.

В воскресенье в регионе местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северный умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха ночью, как и накануне, от 7 до 12 градусов тепла. Днем — 20-25 градусов, по югу до плюс 30.