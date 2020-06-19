Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 69.61 ↑

EUR 78.29 ↑

19 июня Пятница

Уфа   °

Молния
18.06.20: выявлено с COVID-19 - 4730, выздоровели - 2182, скончались - 18. За сутки - 60 новых случаев инфицирования.
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Жителей Башкирии ждут жаркие выходные

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Жителей Башкирии ждут жаркие выходные Фото: Валерий Шахов

В выходные температура воздуха в Башкирии поднимется до плюс 30 градусов, сообщили синоптики республики.

По данным Башгидромета, в пятницу будет преимущественно без осадков. Ветер северный, умеренный.

Температура воздуха днем — от 19 до 24 градусов.

В субботу по-прежнему без существенных осадков, днем по северу республики ожидается кратковременный дождь. Ветер северный, ночью слабый, днем — умеренный.

Температура воздуха ночью — 7-12 градусов, в северных и восточных районах Башкирии до 2 градусов тепла. Днем гораздо жарче — 23-28 градусов.

В воскресенье в регионе местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северный умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха ночью, как и накануне, от 7 до 12 градусов тепла. Днем — 20-25 градусов, по югу до плюс 30.

Галина Бахшиева
Теги: погода
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
На предприятии Учалинского ГОКа подтвердилась вспышка коронавируса
На Узельгинском руднике Учалинского ГОКа, который находится в Верхнеуфалейском районе Челябинской области, подтвердилась вспышка новой коронавирусной инф
В Санкт-Петербурге поймали нападавшего на женщин сексуального маньяка из Башкирии
Петербургская полиция задержала серийного насильника из Башкортостана. Задержать преступника правоохранителям помог ДНК — материал, который мужчина остав
В Уфе в перинатальном центре спасли женщину и её новорожденного ребёнка
Врачи Республиканского клинического перинатального центра спасли женщину и новорождённую девочку. ﻿ Как сообщает пресс-служба Минздрава Башкирии, первая
Нетрезвый за рулем: в Башкирии еще один водитель сбил подростков, девочка скончалась
18 июня, в десятом часу вечера, в Стерлитамаке на улице Горького под колеса «Лады Калина» попали два несовершеннолетних пешехода. В результате ДТП дево
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть